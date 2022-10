IT-Firma der Stadt Wetzikon ist privatisiert

Das 1996 aus der IT-Abteilung der Stadt Wetzikon hervorgegangene Regionale Informatikzentrum (RIZ) ist im Rahmen eines Management-Buy-outs von der Geschäftsleitung übernommen worden. Diese besteht aus Marcel Trüb, Gianni Scanzi und Cyrill Gerhard. Ebenfalls beteiligt hat sich Marco Petoia, Mitglied des Verwaltungsrats sowie Eigentümer des 2010 gegründeten Beratungsunternehmens Lumturo.

Die Transaktion sei per Ende September abgeschlossen worden, heisst es in einer Mitteilung. Die Stadt hatte sich für einen Verkauf der IT-Firma entschieden, damit RIZ mehr Flexibilität in Bezug auf die Unternehmensentwicklung erhalte, erklärte der Stadtrat. Im Februar 2022 hatten die Stimmberechtigten von Wetzikon dem Verkauf der Aktienmehrheit zugestimmt.