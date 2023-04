IT-Manager der Credit Suisse verlässt die Bank

Renato Premezzi übernimmt per Mitte August die IT-Leitung bei Mobiliar und wird Mitglied der Geschäftsleitung, teilt die Versicherung mit. Premezzi war über 16 Jahre lang für Credit Suisse tätig.

Gemäss seinem Linkedin-Profil hatte er seine Karriere bei der Bank als Software-Engineer gestartet und arbeitete unter anderem für Credit Suisse First Boston. 1999 wechselte er zur Swiss RE, bevor er 2007 zur CS zurückkehrte und verschiedene IT-Führungsfunktionen übernahm. 2010 wurde er zum Head IT Global Core Banking, zunächst ad interim. Später war er unter anderem Head Office Back IT, CTIO für die Schweiz und zuletzt Global Head Site Reliability Engineering.