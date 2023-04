IT-Woche: die KI und wir

Die Inside-IT-Redaktion bringt von Haus aus enormst viel HI mit – also humane Intelligenz. Nichtsdestotrotz beschäftigt uns, wie viele andere auch, die Künstliche Intelligenz praktisch jeden Tag. Einerseits natürlich redaktionell: Wir recherchieren und schreiben darüber – und verschicken einen wöchentlichen Newsletter zum Thema, den man abonnieren kann

Nur eine kleine Texthilfe …

Aber KI hilft uns auch in unserem redaktionellen Alltag. Allerdings weniger beim Texten, da ist unsere HI (noch) besser und vor allem kreativer. Wie lange es noch dauert, bis sich auch das ändert, steht noch in den Sternen. Aber machen wir uns nichts vor, der Tag könnte durchaus kommen.

Als Text-Assistent haben wir ChatGPT durchaus schon eingesetzt – beispielsweise beim Korrekturlesen, für stilistische Verbesserungsvorschläge oder für die Suche nach schlauen Synonymen.

Eine grosse Hilfe ist die Künstliche Intelligenz aber vor allem bei der Suche nach Illustrationen, um unsere Artikel zu bebildern. Diese Aufgabe war bis jetzt stets... nun ja, schwierig. Meistens jedenfalls.

… aber eine grosse Fotohilfe

Weil wir dafür nur wenig Budget haben, waren und sind wir auf gemeinfreie Bilder von Unsplash und ähnlichen Plattformen angewiesen. Es gilt erstens Herausforderungen zu bewältigen wie: Was ist das richtige Bild für eine Firmenübernahme? Wie bebildert man einen Stellenabbau richtig? Was ist mit dem omnipräsenten Thema KI? Für Cloud-Artikel gilt ein Wolkenverbot, was die ganze Geschichte auch nicht unbedingt erleichtert.

Zweitens gibt der gemeinfreie Bildfundus dazu und auch zu anderen Themen leider nicht so viel her und wird dann schnell repetitiv. Deshalb nutzen wir seit kurzem ab und an Midjourney, um eigene Bilder zu kreieren. Mit einem schlauen Prompt sind diese recht attraktiv und vor allem 'unique', nur bei uns so zu sehen.

Also haben wir uns entschieden, ab und zu die KI um Hilfe zu bitten, um die Artikel zu bebildern. Wir wollen es nicht übertreiben, sondern es bei täglich 2 bis 3 Illustrationen belassen. Wichtig ist uns dabei aber, die Bildquelle – also Midjourney – in jedem Fall transparent zu nennen.

Unsere Glaubwürdigkeit ist unser höchstes Gut, das soll nicht durch den Einsatz von KI auf die Probe gestellt werden.