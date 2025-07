Itesys kauft weiter in Deutschland zu

Der SAP-Dienstleister Itesys übernimmt das deutsche Unternehmen Hosting Solutions. Wie die Frauenfelder mitteilen, werde mit der Akquisition die Strategie zur Stärkung des Standorts Deutschland und zur Expansion im DACH-Raum umgesetzt. Zum Kaufpreis macht Itesys keine Angaben.

Hosting Solutions sei seit 2005 am Markt und spezialisiert auf SAP-Basisbetrieb, Managed Security Services und den IT-Servicedesk. Das Unternehmen beschäftige 25 Mitarbeitende und besitze einen stabilen Kundenstamm von rund 100 Unternehmen. Ferner betreibe es georedundante Rechenzentren in der Region Karlsruhe (Baden-Württemberg). Sie seien das perfekte Pendant zu den Datacentern von Itesys in der Schweiz.

Die Itesys Gruppe wachse mit der Akquisition auf über 200 Angestellte, davon rund 90 in Deutschland. "Mit Hosting Solutions holen wir ein weiteres deutsches Unternehmen an Bord, das nicht nur hervorragend zu unserem technologischen Anspruch passt, sondern auch unsere Werte und unsere Kundenorientierung teilt. Die regionale Stärke und langjährige Erfahrung erweitern unser Leistungsversprechen und ermöglichen es uns, unsere Kundinnen und Kunden noch umfassender zu begleiten", so Sascha Lioi, Managing Director von Itesys, in der Mitteilung.

Die Geschäftsführung von Hosting Solutions blickt den Angaben zufolge ebenfalls positiv in die gemeinsame Zukunft. "Die Zugehörigkeit zur Itesys Gruppe eröffnet uns neue Entwicklungsmöglichkeiten – fachlich wie unternehmerisch – und schafft für unsere Kunden wie auch für unsere Mitarbeitenden eine langfristige Perspektive", sagen Alexander und Matthias Walz. Beide Geschäftsführer der Hosting Solutions bleiben im Unternehmen, so Itesys.