IX-Betreiber warnen vor Big-Tech-Beteiligung an der Infrastruktur

Im September 2022 forderten die CEOs von diversen europäischen Tele­kom­mu­nikations­unternehmen, darunter auch Swisscom, in einem offenen Brief wieder einmal, dass sich die grossen Tech-Konzerne angesichts der Energie­krise und der europäischen Klimaschutzziele am Ausbau der hiesigen Netz­werk­infrastruktur beteiligen müssen. Solche Forderungen werden von den Telcos immer mal wieder gestellt: Bereits im Februar 2022 und im November 2021 wurden entsprechende Erklärungen veröffentlicht. Über den Sinn oder Unsinn dieser Forderungen lässt sich streiten.

Trotzdem lotet die Europäische Kommission auf Druck der Telcos derzeit Möglichkeiten für einen entsprechenden Gesetzentwurf aus. Mit einem Gesetz könnten die Tech-Konzerne dazu verpflichtet werden, sich an den Kosten für den Ausbau von 5G- und Glasfasernetzen zu beteiligen. Nun werden allerdings Stimmen von einer Gruppe europäischer Internetprovider laut, die befürchten, dass eine solche Beteiligung zu systemischen Schwächen in der Kritischen Infrastruktur führen könnte.

In einem Schreiben an die Europäische Kommission erklärt die European Internet Exchange Association (Euro-IX) dass die Vorschläge die Qualität der Dienste in ganz Europa beeinträchtigen und "ungewollt neue systemische Schwachstellen" in kritischen Infrastrukturen schaffen könnten. "Das Internet ist ein komplexes Ökosystem, und es sind die politischen Entschei­dungsträger, die letztendlich für die systemischen Auswirkungen der politischen Entschei­dungen verantwortlich sind", schreibt Bijal Sanghani, Geschäftsführerin von Euro-IX. In der Organisation sind 69 Internet-Provider und Betreiber von Internet-Konten zusammengeschlossen, darunter DE-CIX und SwissIX.