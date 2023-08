Der Berner Regierungsrat hat beim Grossen Rat einen Kredit von 52 Millionen Franken für ein neues IT-Programm beantragt. Das neue Fallführungssystem (NFFS) im Kanton Bern soll bei den Sozialdiensten, bei den Kindes- und Erwachsenen­schutz­behörden (KESB) und in der Arbeits­integration eingesetzt werden.

Heute werden im Kanton in diesen Bereichen unterschiedliche Fallführungssysteme genutzt, wie der Regierungsrat schreibt. Die Systemlandschaft sei sehr heterogen und es gebe keine einheitliche Fallführung.

Mit dem NFFS möchten die Gesundheits-, Sozial- und Integrationsdirektion und die Direktion für Inneres und Justiz ein konsolidiertes System beschaffen und einführen. Damit sollen Abläufe vereinfacht und standardisiert werden, gleichzeitig strebt der Kanton eine bessere Übersicht über die Sozialhilfe und den Kindes- und Erwachsenenschutz an.

Das Programm "Neues Fallführungssystem im Kanton Bern NFFS" soll 2028 abgeschlossen werden. In einem Informationsschreiben von Anfang 2023 heisst es: "NFFS hat einen hohen Investitionsbedarf. Auch wenn die Wirtschaftlichkeit klar ausgewiesen wird, besteht das Risiko, dass der Grosse Rat dem Investitionskredit nicht zustimmt." Die Mehrheit der Sozialdienste habe sich 2019 für ein neues System ausgesprochen , heisst es vom Kanton weiter. Dennoch bestehe – wie so häufig in IT-Projekten – das Risiko, dass NFFS nicht von allen Stakeholdern akzeptiert werde.