KI assistiert St. Galler Bürgerinnen und Bürgern

Die Website des Kantons St. Gallen besteht aus rund 20'000 Seiten und Dokumenten. Mit diesen Inhalten wurde eine KI trainiert, erklärt der Kanton. Nach zwei internen Testrunden sei bis am 28. Mai 2025 die Bevölkerung eingeladen, die KI-Suche auszuprobieren und zu testen.

Die Website ist nach Angaben des Kantons sein wichtigster Informationskanal. Sie werde täglich von rund 40'000 Nutzerinnen und Nutzern besucht, die bis zu 5000 Dokumente herunterladen. Mit der KI-Suche solle die Informationsbeschaffung deutlich erleichtert werden.

Während der öffentlichen Testphase werde die KI-Suche laufend weiterentwickelt und verbessert. Wenn die Userinnen und User die Performance der KI bewerten, könnten sie an einem Wettbewerb teilnehmen. Der Kanton verspricht, die besten und schlechtesten Antworten der KI anschliessend via Social Media teilen zu wollen. Das Urteil der Bürgerinnen und Bürger fliesse ferner in den Entscheid ein, ob die KI-Suche nach Ende der Testphase permanent eingeführt wird.