Die gemeinnützige Organisation Algorithmwatch kritisiert in einem neu publizierten Positionspapier fehlende Regulierung, wenn es um potenzielle Diskriminierung durch KI-basierte Tools oder andere algorithmische Systeme geht. Bestehende Gesetze würden nicht ausreichen, es brauche unter anderem eine Ausweitung des Antidiskriminierungsrechts.

Automatisierte und auf Algorithmen basierende Entscheidungssysteme würden in immer mehr Bereichen zum Einsatz kommen, schreibt die Organisation zum Hintergrund. Sei es im HR, der Medizin oder dem Justizbereich. Aber die Systeme seien weder neutral noch objektiv, sagt Angela Müller, Leiterin von Algorithmwatch. Denn sie können gesellschaftliche Machtverhältnisse und Ungerechtigkeiten widerspiegeln.

Die Organisation illustriert dies in ihrem Papier anhand einer Reihe von Beispielen. So würden Recherchen zeigen, dass auf Facebook Stellenausschreibungen nach Gender-Stereotypen angezeigt werden. Ein anderer Fall zeige Bias in einem System, das in den USA verwendet wird, um das Rückfallrisiko von Straftäterinnen und Straftätern vorherzusagen. In der Schweiz komme ein System mit ähnlichem Verwendungszweck zum Einsatz, das gemäss einer Studie wissenschaftlich weniger gut geprüft sei, heisst es im Papier (PDF).