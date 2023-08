Lenovo steckt 1 Milliarde in KI-Hardware

Der schwächelnde PC-Markt macht Lenovo weiter zu schaffen. Für das erste Quartal des Geschäftsjahres 2023/2024 vermeldet der Konzern einen Umsatz von 12,9 Milliarden Dollar. Das entspricht einem Rückgang von 24% gegenüber der Vorjahresperiode. Es ist das vierte Minus in Folge

Lenovo sei bereit für Erholung des PC-Markts

Der chinesische Hersteller ist indes nicht allein. Auch HP vermeldete kürzlich einen Umsatzrückgang von 21,7% . Besonders schmerzen dürften Lenovo hingegen der Rückgang beim Gewinn um 66%. Unter dem Strich bleiben dem Hersteller gerade mal 177 Millionen Dollar, statt der 516 Millionen Dollar der Vorjahresperiode.

Dennoch blickt der Hersteller optimistisch in die Zukunft. Sein PC-Geschäft stabilisiere sich und sei für eine Erholung im Laufe des Jahres gut aufgestellt. Vor allem Investitionen in "Nicht-PC-Bereiche" sollen dabei helfen, neue Märkte zu erschliessen. Gemeint sind vor allem KI-Anwendungen, in die Lenovo in den nächsten 3 Jahren 1 Milliarde Dollar steckt.

Grosse Investition in KI-Chips, aber für wen?

Der Schwerpunkt liege dabei vor allem auf der Bereitstellung von KI-Geräten sowie einer KI-fähigen und KI-optimierten Computerinfrastruktur, teilt das Unternehmen mit. Es geht also vor allem um leistungsfähige Hardware, um KI-Anwendungen zu entwickeln und zu betreiben.