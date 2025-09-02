Luzerner Politik hinterfragt KIS Epic des Kantonsspitals

Abo
BIT holt Support-Hilfe für Dutzende Millionen Franken
Freestar-Informatik erhält einen Auftrag, der dem Dienstleister in den nächsten zehn Jahren bis zu 186 Millionen Franken einbringen könnte.
Bereits ein Abo gelöst?
Möchten Sie ein anderes Abo? Klicken Sie hier
Loading
Freestar-Informatik erhält einen Auftrag, der dem Dienstleister in den nächsten zehn Jahren bis zu 186 Millionen Franken einbringen könnte.
Auch im Kanton St. Gallen wurde Kritik an Microsoft 365 laut. Die Regierung nimmt Stellung zu einem Vorstoss im Parlament.
Die Netzgesellschaft will mit einer neuen Applikation die Ausserbetriebnahmenplanung für ihre Leitungen verbessern. Für die Softwareentwicklung wurden zwei Partner gesucht und gefunden.
Das kantonale Budget 2026 sieht eine Stellenaufstockung vor. Auch die IT-Investitionen steigen, unter anderem für SAP.