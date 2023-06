Mesoneer übernimmt Customer-Engagement-Startup Contactify

Mesoneer und Contactify haben bekannt gegeben, dass Mesoneer die Mehrheit der Aktien des Startups übernommen hat. Contactify soll aber unabhängig bleiben, alle der gegenwärtig 10 Mitarbeitenden sollen weiterbeschäftigt werden. Die Gründer Lars und David Sager bleiben Geschäftsführer und besitzen auch weiterhin Aktien.

Mesoneer war früher unter dem Namen UMB Solutions ein Teil des Berner IT-Dienstleisters UMB. Nach der Übernahme von UMB durch die Berner Kraftwerke blieb UMB Solutions unabhängig und gab sich vor etwas mehr als einem Jahr den neuen Namen.

Contactify wurde erst 2020 gegründet. Trotzdem habe sich das Startup bereits "als Innovationstreiber im Bereich Customer Engagement" etablieren und über 80 teils namhafte Unternehmen als Kunden gewinnen können, sagt Patrick Brazzale, der CEO von Mesoneer.

Contactify könne in Zukunft auf die Entwicklungskapazitäten von Mesoneer zurückgreifen, so die beiden Unternehmen. "Die Zusammenarbeit unserer neuen Tochterfirma mit unseren Entwicklungsstandorten in Vietnam bringt uns erweitertes Technologie-Know-how und zusätzliche Power", so Brazzale.

Die Produkte von Contactify im Bereich Customer Engagement Software sollen ins Mesoneer-Portfolio integriert werden. Ausserdem haben die beiden Unternehmen ein neues Produkt angekündigt. "Spaices", ein sogenannter Digital Sales Room, sei darauf ausgerichtet, den B2B-Verkaufsprozess zu optimieren und die Customer Journey durch die Erstellung massgeschneiderter Microsites für einzelne Kunden oder Kundengruppen neu zu gestalten.