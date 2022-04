UMB Solutions heisst neu Mesoneer

Kurz vor Jahresende hatte Matthias Keller, Inhaber und CEO, seine Firma UMB an die BKW verkauft . Nicht Teil des Deals war die Software-Tochter UMB Solutions mit Standorten in Wallisellen und Vietnam.

Wie das Unternehmen jetzt bekannt gibt, tritt es ab sofort unter dem Markennamen Mesoneer auf. "Weder bei unseren Services noch den Ansprechpartnern ändert sich etwas", sagt CEO Patrick Brazzale, der genauso wie Mehrheitsaktionär und Verwaltungsratspräsident Matthias Keller beim Unternehmen bleibt.

BKW hat die Markenrechte an UMB

Auf Nachfrage von inside-it.ch verneint Brazzale, dass die Umfirmierung mit dem Ziel passiere, das Unternehmen ebenfalls zu veräussern. "Sie geschieht aufgrund des Verkaufs der UMB an die BKW und deren Recht auf den Markennamen", erklärt Brazzale.

Mesoneer bewegt sich in denselben Märkten wie UMB. "Unsere Angebote ergänzen sich", so Brazzale. Man wolle gemeinsam Märkte bearbeiten und Services anbieten. "Bereits heute bieten wir unsere Software-Lösungen aus der UMB-Cloud an", so der CEO.