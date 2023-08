Microsoft 365: Auch Thurgau will den "De-Facto-Standard"

Was Zürich kann, kann der Thurgau schon lang: Das mag sich die Regierung des Kantons gedacht haben, als sie entschied, den Einsatz von Microsoft 365 in der Verwaltung zuzulassen. Heute hat der Regierungsrat mitgeteilt, dass die Services aus der Cloud etappenweise eingeführt werden. Zürich hatte die Welle mit einem Regierungsbeschluss im April 2022 zumindest mit­an­ge­stos­sen. Weitere Kantone sind gefolgt – zum Beispiel Bern Solothurn und Schaffhausen – und auch der Bund sowie mehrere Städte migrieren.

Und nun also der Thurgau. Ganz freiwillig kommt der Entscheid im Osten aber nicht: Die heute noch im Einsatz befindliche Version "Microsoft Office 2016" wird ab Oktober 2025 nicht mehr unterstützt. Eine Migration auf eine neuere Version sei also vor diesem Zeitpunkt zu vollziehen, heisst es in einer Mitteilung der Thurgauer Regierung.

Diese lobt die Software-as-a-Service-Lösung darin aber auch. MS365 sei nicht nur eine Nachfolge, sondern biete eine voll ausgebaute Kollaborations­platt­form, die in der Privatwirtschaft und im Behördenumfeld bereits weit­ver­breitet sei. Es sei ein "De-facto-Standard", schreibt die Regierung, und legt damit nahe: Eine Alternative gebe es kaum.