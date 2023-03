Microsoft rüstet auch Windows mit KI aus

und die Nachdem Microsoft bereits bekannt gab, dass das Unternehmen KI für seine Bing-Suchmaschine, seinen Edge-Browser und die Smartphone-Betriebs­systeme Android und iOS verfügbar machen will, soll nun auch das hauseigene Betriebssystem Windows ein Upgrade mit der Technologie erhalten. Dafür hat Microsoft eine neue Version von Windows 11 präsentiert, bei der die KI-unterstützte Bing-Suche direkt in die Oberfläche des Betriebssystems integriert wird.

Diese beinhaltet auch eine Chat-Funktion, bei der User Fragen an die Künstliche Intelligenz richten können und entsprechende Antworten als Fliesstext erhalten. Wer die Neuerungen testen will, muss allerdings an einem entsprechenden Preview-Programm teilnehmen. Dafür muss man sich bei Microsoft um einen Zugang bewerben. Gemäss einem Blogeintrag haben dies bereits über eine Million Menschen gemacht.

Zusätzlich bringt das Update erweiterte Widgets für Meta und Spotify sowie eine Verbesserung bei der Touch-Bedienung. Und auch eine Integration des iPhones soll es neu geben. Damit können iOS-Nutzer ihr Mobilgerät mit Windows verknüpfen und so Nachrichten empfangen und versenden, Anrufe tätigen und Benachrichtigungen am Computer erhalten. Auch diese Funktion steht vorerst nur einem auserwählten Kreis zur Verfügung, im Laufe der Zeit soll die Verfügbarkeit aber weiter ausgebaut werden, schreibt Microsoft.