"KI ist jetzt da und die Microsoft Kunden sind begierig darauf, die Vorteile der Technologie zu nutzen", heisst es von Microsoft. 9 von 10 Business Leaders glauben laut einer Befragung, dass KI ihnen einen Vorteil gegenüber der Konkurrenz verschaffen wird.

Die Transformation in Unternehmen werde bereits durch die Microsoft-Partner-Community vorangetrieben, erklärte CEO Satya Nadella an seiner Keynote an der Inspire. Im Rahmen der Hauskonferenz haben die Redmonder ihr neues "AI Cloud Partner Program" vorgestellt. Mit diesem biete man dem Channel Zugang zum KI- und Cloud-Portfolio.

Das Programm richte sich an sämtliche Partner – ob Service-Provider, Startups oder ISVs – "in jedem Reifestadium", wie es vom Unternehmen weiter heisst. Für bisherige Channel-Partner ändere sichnichts an der bestehenden Partnerschaft mit Microsoft, sie werden gemäss einer Mitteilung per sofort in das neue Programm aufgenommen. Die für den Channel verfügbaren Möglichkeiten seien aber deutlich erweitert worden. Das Programm decke sämtliche Aspekte des Partnerlebenszyklus ab, einschliesslich Onboarding, Skilling, Go-to-Market, Incentives und Co-Selling, so das Unternehmen.

20'000 Kunden in den Schweizer RZ

An einer Veranstaltung in Zürich betonte Schweiz-CEO Katrin Hinkel, dass Microsoft eine Partner-getriebene Firma sei. Für jeden Dollar, den ein Kunde an Microsoft bezahle, gebe er weitere 5 bis 7 Dollar an einen Partner aus, so Hinkel an der jährlichen Partnerveranstaltung in Zürich.

Ein wichtiger Schritt in der digitalen Transformation von Unternehmen sei die Migration in die Cloud gewesen, führte die Schweiz-Chefin aus. Die Eröffnung der Schweizer Rechenzentren hätte Microsoft und dem Channel einen Schub verpasst. 20'000 Kunden zähle man in den hiesigen Datacentern.

Den nächsten grossen Schub verspricht sich Microsoft nun mit KI. Das Unternehmen hat heftig in OpenAI investiert und die Technologie in verschiedene Plattformen integriert.

"Bei einer Wirtschaftsleistung von rund 100 Billionen Dollar könnten wir durch die nächste Generation der KI-Technologie ein um 7 bis 10 Billionen Dollar höheres BIP-Wachstum erzielen", sagte Nadella.

Microsoft zeichnet Partner in der Schweiz aus.

Im Rahmen der Inspire hat Microsoft auch die jährlichen Partner-Awards vergeben. Bereits bekannt war, dass sich MDW Partners die Auszeichnung als Country Partner of the Year geholt hat. Jetzt wurden in Lausanne und Genf die weiteren Awards vergeben: