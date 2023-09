Migros sucht "IT-COO"

Migros-CIO Martin Wechsler sucht für sein Team eine Leiterin oder einen Leiter für die "Management Funktionen der IT". Bei diesem etwas sperrigen Titel geht es um die personelle Führung von 4 zentralen IT-Funktionen, wie es im Stelleninserat heisst. In diesem Teams arbeiten rund 50 Personen, wie Sprecher Patrick Stöpper sagt.

Die gesuchte Person wird "Mitglied des Group IT Management Teams", was "eine Art COO in der IT" sei, wie es im Inserat weiter heisst. Sie berichtet direkt an den CIO und soll sich unter anderem um das IT-Sourcing sowie die Vendors kümmern. Darüber hinaus gehören das Management der IT Services und der Business Partner zu den Aufgaben. "Mitgestalten von Verträgen von grossen IT-Partnern", dazu zählt zum Beispiel SAP , gehört ebenso zu den Aufgaben wie die Weiterentwicklung des IT-Service-Katalogs.

Wer an der "Schaltstelle der zentralen IT Funktionen die Zukunft der Migros" mitgestalten will, sollte ein abgeschlossenes Studium und mehrjährige Erfahrung in der IT-Führung oder -Beratung mitbringen. Wer die Stelle bisher innehat, wollte Stöpper nicht sagen. "Es handelt sich aber um eine existierende Stelle." Im Idealfall sei sie zum "1. Dezember 2023 besetzt".