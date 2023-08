Mithilfe von KI will IBM Cobol "modernisieren"

Unverwüstlich taucht in den verschiedenen Rankings der Programmiersprachen auch stets Cobol auf. Im aktuellen Tiobe-Index ist die "Common Business Oriented Language" zwar längst nicht mehr in den Top 50, in der letztjährigen Liste des Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE) wird Cobol aber immer noch aufgeführt.

Das mag erstaunlich sein für eine Programmiersprache, die über 60 Jahre alt ist. Und in diesem Alter liegt auch ein Problem: Entwicklerinnen und Entwickler für Cobol lassen sich kaum mehr finden. Obwohl nach einer Hochrechnung von 'The Stack' weltweit nach wie vor über 800 Milliarden Cobol-Codezeilen im Einsatz sind.

IBM möchte die Programmiersprache jetzt modernisieren. Es ist nicht das erste Mal, dass sich der Konzern Cobol widmet. 2021 kündigte IBM an, Cobol in die Cloud zu bringen: "Erstellen und modernisieren Sie Ihre Cobol-Anwendungen für Linux auf x86." Jetzt heisst es in einer Mitteilung, man wolle "die Modernisierung von Mainframe-Anwendungen beschleunigen". Die generative KI "Watsonx Code Assistant for Z" soll helfen, Cobol schneller in Java zu übersetzen. "IBM hat ein neues, hochmodernes generatives KI-Codemodell entwickelt, um ältere Cobol-Programme mit einem hohen Mass an Natürlichkeit im generierten Code in Enterprise-Java umzuwandeln", erklärte Ruchir Puri, Chief Scientist IBM Research, gegenüber 'Techcrunch'.

"Watsonx" wurde von IBM im Mai angekündigt. Es soll KI-Modelle für Sprache, Code, Zeitreihendaten, Tabellendaten, Geodaten, IT-Ereignisdaten und weitere Bereiche geben. Beispiele dafür sind unter anderem "Code.fm", "Fm.NLP" und "Fm.geospatial".

Der "Code Assistant for Z" als Tool für Cobol soll im vierten Quartal 2023 allgemein verfügbar sein. Daraus resultierender Java-Code werde objektorientiert sein. "IBM entwirft diese Lösung so, dass sie für die Zusammenarbeit mit dem Rest der Cobol-Anwendung, mit CICS, IMS, DB2 und anderen z/OS-Laufzeiten optimiert ist", heisst es in der Mitteilung. Die Lösung basiere auf dem Watsonx-Codemodell, "welches 115 Programmiersprachen kennt und aus 1,5 Billionen Tokens gelernt hat". Daraus soll eines der "grössten generativen KI-Grundlagenmodelle für die Codeautomatisierung werden", verspricht IBM.