Nach Citrix-Tibco-Merger: Netscaler wird wieder unabhängiger

Citrix und Tibco sollen in Zukunft trotz des Zusammenschlusses unter dem eigenen Markennamen weitgehend unabhängig als Teil der neuen Unternehmensgruppe "Cloud Software Group" weiter operieren. Dieser Teil des Plans zum Zusammenschluss war bereits bekannt. Die Mitteilung zum vollzogenen Merger enthält aber auch eine Überraschung: Auch Netscaler, Jaspersoft, Ibi und Sharefile sollen in Zukunft wieder unter dem eigenen Namen Teil der Gruppe sein. Dies dürfte signalisieren, dass sie ihre Produkte auch wieder vermehrt eigenständig weiterentwickeln sollen, auch wenn sich die Cloud Software Group nicht explizit dazu äussert.

Abhilash Verma, ein Vice President bei Netscaler, erklärt aber in einem Post mit dem Titel "Netscaler is back!", dass die Übernahme durch private Investoren dem Unternehmen wieder die Möglichkeit gebe, "uns darauf zu konzentrieren, was am besten für unsere Kunden ist." Dies bedeute, dass man mehr in die Produktentwicklung investieren werde, einerseits um die Integration in Citrix-VDI- und DaaS-Produkte weiter zu verbessern, aber auch um die Funktionalitäten zu verbessern, welche die "traditionellen Netscaler-Kunden brauchen, um ihre IT zu modernisieren". Dies ist eigentlich ein Eingeständnis, dass dies unter der Ägide von Citrix vernachlässigt wurde.