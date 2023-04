Nach der Stabsübergabe: Bossinfo krempelt die Geschäftsleitung um

Im März hat Simon Boss seine CEO-Rolle bei Bossinfo weitergereicht . Nach 25 Jahren im Amt wollte der Gründer, Chef und Verwaltungsratspräsident kürzer treten. Die operative Leitung ging an Yves-Alain Dufaux, der bereits seit der Übernahme seines Unternehmens Profinance durch Bossinfo in der Geschäftsleitung sass.

Nun hat inside-it.ch erfahren, dass die Leitung unter CEO Yves-Alain Dufaux umgebaut wird: In der Gruppenleitung wird André Schmid den Sales-Bereich verantworten. Er war zuvor Head of Sales beim Microsoft-Partner Allgeier Schweiz. Urs Walde wird in der Boss-Gruppe Chief Operating Officer. Er hatte zuvor die COO-Position beim Banken-Dienstleister Sobaco inne.

Die beiden frisch gekürten C-Level-Manager bei Bossinfo haben die Position bereits angetreten und auf Linkedin bekanntgegeben. Und wir wissen: Die Gruppe hat auf den 1. Juli einen Finanzchef und auf den 1. August eine HR-Chefin rekrutieren können. Informieren will Bossinfo aber erst Mitte Juni.

"Wir konnten erfahrene Leute gewinnen, um die nächste Stufe zu zünden", sagt Simon Boss auf Anfrage von inside-it.ch. Man baue die Geschäftsleitung in eine agile Transformation um, künftig werde diese schlanker aufgestellt.

Die Gruppe zählt mittlerweile rund 300 Mitarbeitende. Derzeit sind über alle Abteilungen 24 Stellen ausgeschrieben.