Netcetera kauft im Ausland zu

Das Zürcher Softwareunternehmen Netcetera kauft Kamino, eine auf die Entwicklung von mobilen Apps und digitalen Identitäten spezialisierte Firma aus Slowenien. Laut Mitteilung übernimmt Netcetera 100% der Anteile, zum Kaufpreis wurden keine Angaben gemacht.

Kamino bringe Erfahrung und Know-how in der Entwicklung von Produkten für mobile Apps, Banking und Payment sowie digitale Identitäten mit. Das slowenische Unternehmen verfüge über ein starkes User-Experience-Team, das sich perfekt in Netceteras Lösungsportfolio einfüge, so die Mitteilung. Die beiden Softwareunternehmen würden "strategisch hervorragend zusammenpassen, so dass die Übernahme für die weitere Stärkung der Zusammenarbeit ein logischer nächster Schritt war".

Carsten Wengel, CEO von Netcetera, sagt in der Mitteilung: "Mit dieser strategischen Expansion investieren wir in unsere Kernkompetenzen mit zusätzlicher Business-Expertise und Engineering-Power und einem neuen Standort in Ljubljana. Ich freue mich, die 50 neuen Fachleute in der Netcetera-Familie willkommen zu heissen."

Kamino habe die nationale slowenische eID-App entwickelt und verwaltet, die den eIDAS-Vorschriften entspricht. eIDAS beaufsichtigt die elektronische Identifizierung und Vertrauensdienste für elektronische Transaktionen in der Europäischen Union. Dieses Know-how sei eine wichtige Ergänzung für die kontinuierliche Weiterentwicklung von Netceteras eigenen Identitätslösungen. Zudem ergänze Kamino das End-to-End-Angebot von Netcetera im Zahlungsverkehrs- und Bankensektor.

Netcetera selbst wurde Ende 2022 von Giesecke+Devrient (G+D) übernommen. Das deutsche Unternehmen verdoppelte seine Beteiligung von 30% auf 60%. Gleichzeitig trat CEO und Mitgründer Andrej Vckovski von der operativen Unternehmensleitung per Ende Januar 2023 zurück. Seither amtet Carsten Wengel als neuer CEO.