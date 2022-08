Netrics gibt Übernahme von Pageup in Bern bekannt

Rückwirkend auf den 1. Januar 2022 hat Netrics die Berner Firma Pageup übernommen, teilen die beiden Unternehmen mit. Für Netrics markiere die Übernahme "einen weiteren konsequenten Schritt in der strategischen Entwicklung der Wachstumsmärkte Modern Workplace, Cloud und Edge", so die Mitteilung. Netrics hatte sich im Frühling von seinen Rechenzentren getrennt und diese an den holländischen Betreiber NorthC verkauft.