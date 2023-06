Neue Köpfe im Management von Dept Schweiz

Die Digitalagentur Dept Schweiz will die Bereiche Technologie und Marketing näher zusammenbringen. Wie das Unternehmen mitteilt, seien dazu alle Teams an einem Standort zusammengeführt worden. In den nächsten Monaten plane man, das Zürcher Büro im Schlotterbeck-Areal umzugestalten, um den neuen Anforderungen bezüglich New Work gerecht zu werden.

Mit der Reorganisation gibt es auch ein neues Management. Für den Bereich Digital Marketing sind Philipp Griesser und Tobias Scholz als Managing Directors zuständig, während Stefan Tan als Managing Director und Yann Wanner als Director of Business Development den Bereich Design & Technology leiten. Die Länderverantwortung liegt bei Beat Muttenzer als Managing Director Switzerland. Simone Bobst bleibt Director People & Culture.

Die Gründer Michael Hinderling, Severin Klaus und Lukas Stuber sind laut der Mitteilung nicht mehr Teil des Managements. Sie wollen sich auf Lösungen und Projekte für Kunden fokussieren. Hinderling-Volkart-Mitgründer Michael Volkart hat Dept ganz verlassen, um sich eine kreative Pause zu gönnen.