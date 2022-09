Neue Schweiz-Chefin bei Commvault

Commvault meldet, dass Cynthia Spaeni-Kopitar zur neuen Regional General Managerin und Sales Director für die Schweiz ernannt worden ist. Sie leitet damit die Geschäfte und Vertriebsaktivitäten des Anbieters von Backup- und Recovery-Lösungen in unserem Land.

Spaeni-Kopitar war laut ihrem Linkedin-Profil von 2015 bis Januar 2021 als Senior Sales Manager Large Accounts Switzerland für Dell Technologies tätig. Danach gründete sie die eigene Firma Restage Coaching & Consulting. Frühere Stationen ihrer Karriere verbrachte sie bei HP Schweiz und Bechtle.

Darüber, warum man überhaupt eine neue Person für die Leitung der Schweizer Geschäfte brauchte, schweigt sich Commvault in der Mitteilung aus. Aber dies dürfte der Grund sein: Vor rund 2 Jahren hatte Markus Mattmann, ein bekannter Mann in der Schweizer Storage-Szene, bei Commvault die Geschäftsleitung in der Schweiz und auch in Österreich übernommen . Laut seinem Linkedin-Profil ist er allerdings seit August 2022 nicht mehr bei Commvault und arbeitet nun als Area Vice President Industry und Automotive Central EMEA bei Teradata.