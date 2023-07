NorthC eröffnet Rechenzentrum in Winterthur

Der niederländische RZ-Spezialist NorthC hat ein neues Rechenzentrum in Winterthur eröffnet. Nach der Übernahme dreier Datacenter in den Regionen Basel und Bern vor einem Jahr decke man jetzt die gesamte Deutschschweiz ab, teilt NorthC mit.

Im April 2022 hatte das Unternehmen drei RZs von Netrics übernommen und dafür eine Schweizer Tochtergesellschaft gegründet. Die damals erworbenen Datacenter in Münchenstein und Biel zählen zusammen eine Fläche von 13'000 Quadratmetern und eine Stromkapazität von rund 7,5 MW. Sie sind mit einem Glasfaser-Backbone verbunden.

Das Rechenzentrum in Winterthur hat eine Kapazität von 1,8 MW, mit Ausbaumöglichkeiten für weiteres Wachstum. Es soll nun ebenfalls mit den RZ in Basel und Bern verbunden werden. Für das neue RZ hat NorthC Kyndryl als Ankerkunden gewonnen.

"Mit diesem neuen Standort bauen wir unsere Expansion in der DACH-Region weiter aus. Unser nunmehr 17. Rechenzentrum insgesamt liegt dabei ideal im Grossraum Zürich, einem wichtigen Wachstumsmarkt", lässt sich Alexandra Schless, CEO der NorthC Group, in der Mitteilung zitieren. Neben den nun 4 RZ in der Schweiz betreibt die Gruppe 2 DACH-RZs in Deutschland. Im Hauptmarkt Niederlande zählt NorthC 11 weitere Rechenzentren.