OpenAI bezahlt offenbar drei Milliarden für Code-Startup Windsurf

OpenAI will das US-Startup Windsurf übernehmen. Dies berichtet 'Bloomberg' unter Berufung auf mit der Angelegenheit vertraute Personen. Der Deal sei aber noch nicht abgeschlossen. Sowohl OpenAI wie auch Windsurf lehnten bis jetzt eine offizielle Stellungnahme ab.

Windsurf wurde 2021 in Kalifornien gegründet – damals unter dem Namen Codeium. Das Startup entwickelt KI-Tools für Softwareentwicklung. Diese können Code auf der Basis von natürlicher Sprache generieren. Seit ihrer Gründung hat die Firma 241 Millionen Dollar von Investoren gesammelt. Noch im Februar führte Windsurf eine weitere Finanzierungsrunde durch und erreichte eine Bewertung von 2,85 Milliarden Dollar.

Im April tauchten dann erste Übernahmegerüchte auf. Gemäss 'Techcrunch' sei OpenAI eigentlich an einem Kauf des Windsurf-Konkurrenten Anysphere und dessen KI-Codeassistenten Cursor interessiert gewesen. Doch das 2022 gegründete Startup sei so rasant gewachsen, dass es aktuell auf dem Markt nicht für einen Verkauf in Frage komme. Anysphere wolle zudem unabhängig bleiben und habe neben dem Übernahmeangebot von OpenAI auch andere Offerten abgelehnt. Danach habe OpenAI seinen Fokus auf Windsurf verschoben, dessen Tool sich bei Developern ebenfalls grosser Beliebtheit erfreut.