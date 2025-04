OpenAI entwickelt offenbar Soziales Netzwerk

Die ChatGPT-Entwicklerfirma OpenAI arbeitet offenbar an einer Konkurrenz für den Twitter-Nachfolger X. Das Projekt sei noch in einer frühen Phase, aber es gebe eine interne Testversion, schrieb das Magazin 'The Verge' unter Berufung auf informierte Personen.

Der Prototyp docke an den ChatGPT-Bildgenerator mit einem Social-Media-Feed an, hiess es. Unklar sei, ob daraus eine eigenständige App entstehen solle oder der Dienst als ein Teil von ChatGPT gedacht sei. OpenAI reagierte nicht auf eine Anfrage zu dem Bericht.

Der Vorstoss von OpenAI befeuert den Wettstreit mit X-Besitzer Elon Musk. Der Tech-Milliardär versucht seit Jahren, die Umwandlung von OpenAI zu einem kommerziellen Unternehmen vor Gericht zu verhindern. Aktuell wird der ChatGPT-Erfinder von einer Non-Profit-Organisation kontrolliert. Musk machte zusammen mit anderen Investoren auch ein Kaufangebot in Höhe von 97,4 Milliarden Dollar, das OpenAI aber ausschlug.

X trainiert KI mit Social-Media-Beiträgen

Ein Konkurrent für X würde die Konfrontation noch weiter verschärfen. Musk brachte die Online-Plattform jüngst unter das Dach seiner KI-Firma xAI, die direkt mit OpenAI konkurriert. Die neue Firmenkonstellation macht es rechtlich einfacher, Beiträge auf X zum Training von KI zu nutzen. Die irische Datenschutzbehörde hat deshalb eine Untersuchung gegen das Unternehmen eingeleitet. Musks ChatGPT-Konkurrent mit dem Namen Grok ist eng mit X verwoben.