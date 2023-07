Parldigi direkt: Cybersicherheit, wo bist du?

Ob der Weckruf dieses Mal verstanden wird? Die Aufarbeitung des Falls wird auch politische Konsequenzen nach sich ziehen. Das ist auch richtig, denn das Ausmass der Schäden aus der Cyberkriminalität schiesst durch die Decke: Cyberkriminalität kostet weltweit jährlich hunderte Milliarden Dollar, Tendenz stark steigend. Kluge Politik für mehr Cybersicherheit ist gefragt. Ein paar Beispiele:

Die löchrigen Digitalinfrastrukturen und inkontinenten Datenbanken sind auch technischen Architekturen geschuldet, welche Jahrzehnte alt sind und über die Zeit nur behelfsmässig verpflastert wurden. Es braucht ein Upgrade der Protokolle und der Architekturen. Routingsicherheit liesse sich mit dem offenen Protokoll Scion der ETH Zürich realisieren. Das erlaubt, Datenpakete auf dem Weg im Internet gewissermassen zu begleiten. Als stünde man selber an jeder Abzweigung, kann bestimmt werden, wohin das Paket als Nächstes reist. Ganz im Gegenteil zum heutigen Routing, das das Pfadfinden dem Internet überlässt, mit der Gefahr, dass ein Paket auch mal einen Umweg in ein Land macht, welches man unbedingt meiden möchte. Der Finanzplatz hat unter Anleitung der Nationalbank bereits auf das Protokoll gewechselt. Die sicherheitspolitische Kommission des Nationalrates hat ein Postulat überwiesen, das die bundesweite Einführung eines solchen Protokolls abklären soll

Dezentrale, datensparsame und kryptografisch wasserdichte Open-Source-Lösungen sind ein weiteres wichtiges Mittel, um Cybersicherheit zu erhöhen. Die staatliche E-ID mit dem " Self Sovereign Idenditiy (SSI)"-Ansatz, an welcher der Bund baut , zeigt exemplarisch auf, wie zeitgemässe Systeme aussehen sein müssen.

Der Bund muss zwangsläufig mehr interne digitale Kompetenz aufbauen. Es reicht nicht, sich mit IT-Einkaufs-Know-how zu begnügen. Vieles lässt sich tatsächlich am Markt beschaffen. Das entbindet die Verwaltung aber nicht von der Pflicht, Herr gerade über die für sie kritische Software zu werden. Da gehört auch mehr interne Entwicklungspower dazu. Seit dem E-ID-Referendum und den Pandemie-Tools wie dem Covid-Zertifikat hat die Bundesverwaltung zumindest an Selbstbewusstsein gewonnen.

Das Parlament berät derzeit eine Meldepflicht von schweren Cyberangriffen auf Betreiber kritischer Infrastrukturen. Nach 20 Jahren der freiwilligen Massnahmen, ist diese Verbindlichkeit sehr zu begrüssen. Es bietet sich an, im gleichen Anlauf auch eine Pflicht zur Meldung von schwerwiegenden noch unbekannten Schwachstellen einzuführen , sollten solche zufällig aufgedeckt werden. Auch wenn Betreiber eher selten in Audits oder per Zufall über solche Schwachstellen stolpern werden, das Wissen über gefährliche Lücken wie Log4j oder Heartbleed gilt es so schnell wie möglich mit anderen kritischen Infrastrukturen zu teilen.