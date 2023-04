Post lanciert Testplattform für E-Voting

Im Rahmen eines Medienanlasses hat die Schweizerische Post heute eine Testplattform für ihr E-Voting-System präsentiert. Ab sofort ist es möglich, den Ablauf des E-Voting-Prozesses als Demonstration durchzuspielen. Das neue Wahl­system kommt am 18. Juni bei den Abstimmungen in den Kantonen Basel-Stadt, St. Gallen und Thurgau erstmals zum Einsatz, nachdem der Bund im März entsprechende Versuche wieder zugelassen hatte.

Wer einen fiktiven Urnengang durchführen will, kann sich auf demo.evoting.ch einen digitalen Stimmausweis herunterladen und das Verfahren testen. Im echten E-Voting-System erfolgt der Versand des Stimmrechtsausweis jedoch weiterhin per Post, dieser Schritt ist von Gesetzes wegen so vorgesehen. Das System führt die Testpersonen durch die einzelnen Schritte bis zum Abschluss der versuchsweisen Stimmabgabe.