Postfinance arbeitet an digitalem Schweizer Franken

Postfinance und Swiss Stablecoin sind eine gemeinsame Partnerschaft eingegangen, um erste konkrete Schritte für eine digitale Schweizer Währung umzusetzen. Gemäss einer Medienmitteilung ist das Ziel des Unterfangens ein "offen zugänglicher, breit abgestützter und vollumfänglich regulierter" digitaler Schweizer Franken. Dieser soll die bestehende Zahlungsinfrastruktur mit mehr Funktionalität ergänzen und Transaktionen im digitalen Raum vereinfachen.

Dafür haben die beiden Unternehmen eine Testumgebung für erste An­wen­dung­en lanciert. Im Rahmen eines Proof-of-Concepts wird ein digitales Abbild des Schweizer Frankens in einer Testumgebung von Postfinance freigeschaltet. Dort werden die konkreten Anwendungsfälle dann auf ihre Praxistauglichkeit überprüft. Das Prinzip der breiten Zugänglichkeit sei dabei ein Schlüsselfaktor, heisst es in einer Mitteilung.

Das neue Angebot soll sowohl während den Tests als auch in der an­schlies­sen­den Live-Phase allen lizenzierten Banken offenstehen. Die Zeit für einen di­gi­ta­len Franken sei "reif", sagte Pascale Bruderer, Gründerin und Verwaltungs­rats­präsidentin von Swiss Stablecoin. "Gemeinsam mit Postfinance wollen wir Pionierarbeit leisten und von Beginn sicherstellen, dass ein digitaler Schweizer Franken von öffentlichem Vertrauen getragen wird und realwirtschaftlichen Nutzen bringt", so Bruderer.

Als erstes Anwendungsbeispiel für die Zusammenarbeit wird die Fahrzeug­platt­form Cardossier genannt. Auf dieser können relevante Informationen über den gesamten Lebenszyklus eines Fahrzeugs abgelegt und ausgetauscht werden. An dem System mit einzelnen Blockchain-Elementen wird bereits seit 2018 gearbeitet. In Zukunft sollen damit Besitzerwechsel von Fahrzeugen einfach per Mausklick erfolgen können.