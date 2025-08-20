Python-Developer setzen auf KI

Die Python Software Foundation und Jetbrains haben die Ergebnisse ihres jährlichen "Python Developers Survey" veröffentlicht. An der Befragung nahmen über 30'000 Entwicklerinnen und -Entwickler aus rund 200 Ländern teil.

In Erhebungen des Berufsverbands IEEE gilt Python schon länger als die beliebteste Programmiersprache, die Java wie auch Javascript überflügelt hat. Die Softwarefirma Tiobe meldete im vergangenen Mai für ihr monatliches Ranking, Python habe eine Rekordpopularität erreicht mit einem Wert, wie einst nur Java vor 24 Jahren. Im "Python Developers Survey" gaben denn auch 86% der Befragten an, dies sei ihre Hauptprogrammiersprache.

Wie Michael Kenney, Gründer des Podcasts "Talk Python", in einem Blogbeitrag ausführt, sei eine interessante Beobachtung, dass nach Rückgängen in den letzten Jahren die Python-Webdeveloper wieder zunehmen. Eine weitere, dass sich Rust zum "Performance-Co-Piloten" von Python entwickelt.

Der Python Language Summit 2025 habe ergeben, dass zwischen einem Viertel und einem Drittel des gesamten nativen Codes, der für neue Projekte im Software-Repository Python Package Index (PyPI) hochgeladen wird, Rust verwendet. "Was darauf hindeutet, dass die Leute sich dafür entscheiden, neue Projekte mit Rust zu starten", so Kenney. Laut den Umfrageergebnissen ist die Rust-Nutzung für binäre Erweiterungen von Python-Paketen von 27% auf 33% gestiegen.

Gefragt wurde im Survey auch nach der Verbreitung von KI-Tools bei den Entwicklerinnen und Entwicklern. "KI wird als Methode zum Erlernen neuer Tools und Technologien in Python immer beliebter. Von 2023 bis 2024 stieg der Anteil der Lernenden, die angaben, KI zu diesem Zweck zu nutzen, von 19% auf 27%", heisst es dazu.

Bei den einzelnen KI-Tools schwingt ChatGPT weit oben aus. 82% der Developer haben das Produkt von OpenAI bereits für die Codierung und andere entwicklungsbezogene Aktivitäten verwendet. Dahinter folgen Github Copilot mit 39% und Google Gemini mit 23%. Bei der Nutzung von Cloud-Plattformen nannten 37% der Befragten AWS. Gefolgt von "keine" (32%), Google Cloud (23%) und Microsoft Azure (19%).