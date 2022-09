Rechenzentren könnten Haushalte mit Strom beliefern

(Paywall)

Ein Strommangel in der Schweiz ist nicht mehr undenkbar. Auch eine befragte Mehrheit unter IT-Entscheiderinnen und -Entscheider hält dieses Szenario nicht für unmöglich. Die aktuelle Energiekrise könnte also auch hierzulande spürbar werden. Für die Datacenter von Green.ch sei aber ein Blackout in der Schweiz kein grosses Problem, sagt IT-Unternehmer Franz Grüter in einem Interview gegenüber ' Der Bund . Grüter ist SVP-Nationalrat und Verwaltungsratspräsident von Green.ch, einem Schweizer ICT- und Datacenter-Anbieter.