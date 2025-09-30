Renato Petrillo wird Baggenstos-CEO

30. September 2025 um 14:15
image
Michael Kistler mit Renato Petrillo und Thomas Baggenstos (v.l.). Foto: Baggenstos

Der IT-Dienstleister kündigt einen Führungswechsel an. Auf den langjährigen CEO Michael Kistler folgt Renato Petrillo. Er wechselt vom Marktbegleiter UMB.

Beim IT-Dienstleister Baggenstos kündigt sich ein Managementwechsel an. Wie das Unternehmen mitteilt, übernimmt Renato Petrillo per 1. Oktober 2025 die Rolle des CEO von Michael Kistler. Letzterer sei seit zwölf Jahren im Amt gewesen.
Der Neuzugang wechselt vom IT-Unternehmen UMB, in dem er Führungserfahrung gesammelt hat, zu Baggenstos. Der 41-Jährige sei massgeblich am Aufbau des Unternehmens beteiligt gewesen und habe dort unter anderem als Head of Customer Services ein 300-köpfiges Team geleitet. Baggenstos verspricht sich von der Rekrutierung Petrillos, dass er mit seinem Know-how den Ausbau des Managed-Services-Geschäfts von Baggenstos vorantreiben kann.
Der scheidende CEO Michael Kistler bleibt Baggenstos erhalten, heisst es in der Mitteilung. Er werde sich als Executive Account Director künftig auf strategische Projekte sowie auf die Akquise und Betreuung von Projekt- und Managed-Service-Kunden konzentrieren. Zudem bleibe er Verwaltungsrat und Aktionär von Baggenstos.
Für Kistler ist der Zeitpunkt für den Führungswechsel ideal: "Mit Renato haben wir einen modernen, erfahrenen Leader gefunden, der den Weg der Erneuerung und des Wachstums fortführen wird", sagt er.
image

