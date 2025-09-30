Renato Petrillo wird Baggenstos-CEO

Open Systems beruft Dennis Monner zum CEO
Bei der Post-Tochter kommt es zu einem Managementwechsel. Der bisherigen CEO Daniel Neuhaus übergibt die Geschäftsleitung an Dennis Monner.
Marco Pierro, zuletzt Chef von Arrow Schweiz, wechselt zum Security-Software-Anbieter.
Beeler übernimmt die Verantwortung für Vertrieb und Customer Success und wird Mitglied der Geschäftsleitung.
Die Europäische Kommission ermittelt gegen den ERP-Anbieter wegen möglicher Wettbewerbsbehinderung. Die Bedingungen für Support und Wartung würden zu hohen Kosten führen.