Report: Githubs KI-Tool Copilot macht Code unsicherer

Vor etwas über einem Monat hatte Github sein KI-Tool Copilot gross angekündigt. Es schreibe und vervollständige Code in grossem Umfang, könne gar "komplette Methoden, Boilerplate-Code, ganze Unit-Tests und komplexe Algorithmen vorschlagen", hiess es in einem Blogbeitrag der Codehosting-Plattform. Und das kostenpflichtige Tool ist beliebt, schon vor dem offiziellen Release sollen laut Github 1,2 Millionen User für die Preview-Version angemeldet gewesen sein.

Nun haben sich fünf Informatik-Professoren kritisch zu Wort gemeldet. An der Black-Hat-Konferenz hätten Hammond Pearce und Benjamin Tan von der New York University gemeinsam mit Kollegen erklärt, dass rund 40% der Vorschläge, die Copilot zuerst anzeige, ernste Lücken enthalten und die Sicherheit gefährden. Dies berichtet 'Heise' . Wie gut oder schlecht diese Vorschläge sind, hängt laut den Forschern von einer Reihe von Faktoren wie der Programmiersprache oder dem bereits vom jeweiligen Developer entwickelten Code ab.

Unsicherer Hashing-Algorithmus

Offenbar schlägt Copilot nämlich jeweils Zeilen vor, die am besten zum bereits eingesetzten Code passen – und nicht etwa jene, die am sichersten oder elegantesten sind. Dieses Problem entsteht laut den Forschern, weil das Tool im Machine-Learning-Verfahren von bereits bestehendem Code lernt. So soll auch zu erklären sein, warum Copilot für das Hashing von Passwörtern den als unsicher bekannten Algorithmus MD5 vorschlug, statt die sichereren SHA-256 oder SHA-3. Die Software soll ersterem schlicht häufiger begegnet sein.