Ricoh Schweiz präsentiert Jahreszahlen und Drucker-Serie

4. November 2025 um 16:04
Foto (zVg): Daniel Tschudi, CEO Ricoh Schweiz

Auch dieses Jahr konnte der Druckerhersteller seinen Umsatz steigern. Gleichzeitig präsentiert das Unternehmen seine neue Drucker-Serie.

Im Rahmen seines jährlichen Pressegesprächs hat Ricoh Schweiz seinen Rück- und Ausblick zum Jahr 2025 vorgestellt. Daniel Tschudi, CEO von Ricoh Schweiz, präsentierte die Geschäftszahlen von April 2024 bis März 2025. Der weltweite Umsatz belief sich auf 14,9 Milliarden Franken und ist im Vergleich zum Vorjahr um 7,6% gewachsen. Die operative Marge betrug 376,4 Millionen Franken mit einem Wachstum von 2,9%. Die globalen Office-Leistungen, die 37% des gesamten Umsatzes ausmachen, stiegen um 9,6% auf 5,45 Milliarden Franken.
Zur Schweiz darf das börsennotierte Ricoh keine konkreten Zahlen angeben. Der Umsatz hierzulande stieg um 3% und im Bereich Office-Leistungen 4%, wobei dieser Geschäftsbereich 41% ausmacht. Hierzu gehören die Teilbereiche Workplace Experience und Process Automation, die im Vergleich zum letzten Jahr 25% respektive 30% gestiegen sind. Bei der Workplace Experience vermietet Ricoh beispielsweise Hardware für hybride Meeting-Räumen. In der Schweiz stellt Ricoh rund 1000 solcher Räume bereit.
Seamless Digitisation Series
Am Rande des Events stellte Ricoh seine drei neuen Druckermodelle vor. Neu ist die Seamless Digitisation Series mit einem Hochleistungsscanner von Fujitsu ausgestattet, integriert Software von Docuware und kann mit Datenspeicherungs- und Cloud-Systemen wie von Abacus, SAP oder Microsoft verbunden werden. Damit werde der Prozess vom Einscannen, über die Digitalisierung bis zum Starten von Workflows vollständig automatisiert. Die Inhalte können an ein DMS weitergeleitet und eine Zusammenfassung mit KI erstellt werden. Für Daniel Tschudi sei "Digitalisierung nicht nur eine Herausforderung, aber auch eine Chance".


