SAP sieht sich mit Kartellrechtsklage konfrontiert

OpenAI schliesst Milliarden-Deal mit AMD
Die KI-Modelle von OpenAI sollen künftig auch auf den Beschleunigern von AMD arbeiten. Dafür beteiligt sich der ChatGPT-Entwickler mit einem Milliardenbetrag am Halbleiterkonzern.
