SAP sieht sich mit Kartellrechtsklage konfrontiert

Der ERP-Konzern SAP muss sich im April 2026 vor einem US-Bundesgericht in einem Kartellrechtsstreit verantworten. Einem Bericht der Nachrichtenagentur 'Reuters' zufolge hat der Oberste Gerichtshof der Vereinigten Staaten einen Antrag SAPs abgelehnt, eine Klage des US-Technologieunternehmens Teradata abzuweisen.

Die Richter in Washington wiesen in ihrem Urteil die Berufung von SAP gegen einen Entscheid eines untergeordneten Gerichts zurück, das Teradata die Fortsetzung seiner Klage erlaubt hatte. Teradata sieht in der Verknüpfung zwischen der ERP-Anwendung von SAP mit der Hana-Datenbank einen Verstoss gegen das US-Kartellrecht. Der US-Anbieter stellt selbst eine konkurrierende Analysedatenbank her.

Die ursprüngliche Klage geht auf das Jahr 2018 zurück. Damals hatte Teradata SAP vor ein Bundesgericht in Kalifornien gezerrt. Der deutsche Konzern bestreitet ein Fehlverhalten, muss sich im Frühjahr nächsten Jahres aber nun doch vor dem Bundesgericht verantworten. Parallel wird auch eine Gegenklage SAPs verhandelt, in der Teradata Patentverletzung vorgeworfen wird.