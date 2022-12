Schulsoftwareanbieter Pupil vergrössert Geschäftsleitung

Das Geschäft des St. Galler Schulsoftwareanbieters Pupil scheint gut zu laufen: "Um den wachsenden Aufgaben gerecht zu werden, die die positiven Entwicklungen der letzten Jahre mit sich bringen, wird die Geschäftsleitung der Pupil AG per 1. Januar 2023 verstärkt", verkündet das Unternehmen in einer Mitteilung. Neu steigen Lukas Wunderlin, Leiter Projekte, Florian Ziltener, Leiter Softwareentwicklung, sowie Patrick Neuenschwander, Leiter Verkauf, in die Unternehmensleitung auf.

Aus der bestehenden Geschäftsleitung verbleiben Arber Wagner, Gründer und Geschäftsführer, sowie Oliver Blapp, Leiter Operations, im Gremium. Lukas Lehmann, der ebenfalls seit der Gründung an Board ist, zieht sich aus der Führung des operativen Geschäfts zurück. Er soll das Unternehmen jedoch weiterhin als Chief Product Officer bei der Muttergesellschaft Sdui sowie als Verwaltungsrat unterstützen und so die strategische Ausrichtung und Weiterentwicklung der Firma mitverantworten.