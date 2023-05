Schweizer Robotik-Startup sammelt 50 Millionen Dollar

Das Schweizer Robotik-Unternehmen Anybotics sammelte an einer Serie-B-Finanzierungsrunde unter der Leitung von Walden Catalyst und NGP Capital 50 Millionen Dollar ein. Mit dem gesammelten Geld will das Startup den internationalen Einsatz skalieren, die Entwicklung neuer Funktionen vorantreiben und die eigene Wettbewerbsposition stärken.

Neben den beiden Tech-Investoren beteiligten sich auch Bessemer Venture Partners, Aramco Ventures, Swisscom Ventures, Swisscanto Private Equity und zahlreiche bestehende Investoren an der Finanzierungsrunde. Mit dem Kapital soll das Unternehmen den Vertrieb, die Auslieferung und den Kundendienst weltweit ausbauen, um die starke Marktattraktivität zu nutzen.

RZ-Betreibers Digital Realty wird bereits seit Juli 2022 Anybotics entwickelt in Zürich seit 2016 autonome Roboter für industrielle Inspektionen. Die Geräte werden durch künstliche Intelligenz angetrieben und sollen selbstständig Untersuchungen durchführen. Ein Rechenzentrum des amerikanischenRZ-Betreibers Digital Realty wird bereits seit Juli 2022 von einem solchen Roboter überwacht . Als weitere Kunden nennt das Unter­nehmen internationale Konzerne wie Petronas, Shell, SLB, Outukumpu, Siemens oder BASF.

Der Roboter von Anybotics im Einsatz. Video: Youtube

Das Geschäft boomt

Gemäss eigenen Angaben liegen beim Startup bereits zahlreiche Vorbe­stel­lung­en und Reservierungen vor. Waren im Wert von über 150 Millionen US-Dollar sollen bereits verkauft sein. Die Bestellungen werden vor allem von globalen Öl- und Gas- sowie Chemieunternehmen getätigt, die an einem Produkteinführungsprogramm des Herstellers teilnehmen.

"Diese Finanzierung bestätigt unseren einzigartigen Ansatz zur Bewältigung der grundlegenden Herausforderungen beim Betrieb komplexer Industrie­anlagen", so Péter Fankhauser, Mitbegründer und CEO von Anybotics. Mit den Investitionen werde man international expandieren und die Entwicklung der KI-Fähigkeiten weiter beschleunigen. So will das Startup irgendwann die automatisierten Abläufe in der Industrie revolutionieren.