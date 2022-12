Skandal um Cambridge Analytica: Meta zahlt 725 Millionen Dollar

725 Millionen Dollar ist Meta die Beilegung einer Sammelklage wert: Den Rekordbetrag bezahlt die Facebook-Mutter, um einen langjährigen Gerichtsstreit zum Skandal um Cambridge Analytica beizulegen. Zugleich weist der Konzern jegliche Schuld von sich. Dies geht aus einem Gerichtsantrag hervor, der nun offengelegt wurde. 'Reuters' berichtete zuerst darüber. Der Vergleich muss noch besiegelt werden, was im März nächsten Jahres erwartet wird.

Der Gerichtsfall dreht sich um den wohl bekanntesten Datenschutzskandal der Social-Media-Geschichte. 2018 wurde enthüllt, dass Facebook dem britischen Datenanalyseunternehmen Cambridge Analytica den Zugriff auf Daten von bis zu 87 Millionen Nutzern erlaubt hatte. Die auf dem Analysetool basierenden Einsichten und deren Ausnutzung für Manipulation werden in Verbindung gebracht mit dem Erfolg von Donald Trump und dem Brexit-Entscheid. Zusätzliche Brisanz erhielt die Entdeckung, weil an der Gründung der mittlerweile verurteilte rechtsradikale Vordenker Stephen Bannon beteiligt war. Cambridge Analytica meldete 2018 Insolvenz an.

Facebook ermöglichte diese Praxis durch die grosszügige Öffnung seiner Schnittstellen für Drittanbieter. Dies wurde immer wieder Thema, auch weil nicht-öffentliche Informationen von Usern betroffen waren. Seit Bekanntwerden des Cambridge-Analytica-Skandals hat Facebook wegen Missbrauchsverdachts tausenden Apps den Zugang zu seinen Daten gesperrt und den Umfang der für Entwickler zugänglichen Daten eingeschränkt.