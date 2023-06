Spitäler und Pflegeheime foutieren sich ums EPD

276 Spitäler und 1543 Alters- und Pflegeheime zählt das Bundesamt für Statistik (BFS) in der Schweiz. Für diese Gesundheitseinrichtungen besteht seit 3 Jahren (Spitäler) bzw. 1 Jahr die gesetzliche Pflicht, sich ans elektronische Patientendossier (EPD) anzubinden.

An diese Vorgabe gehalten haben sich jedoch längst nicht alle. Im April 2023 waren weniger als die Hälfte aller Spitäler (122) und nur ein gutes Drittel aller Alters- und Pflegeheime (504) ans EPD angeschlossen, wie einem aktuellen Faktenblatt (PDF) des Bundesamts für Gesundheit (BAG) zu entnehmen ist.

Obwohl der Bund die Pflicht bis dato nicht mal bei den Grossen durchsetzen kann, sollen jetzt auch ambulante Leistungserbringer wie Ärztinnen, Apotheker, Physiotherapeutinnen oder Chiropraktoren dazu gezwungen werden . Arztpraxen zählt das BFS 16'876 - immerhin 2144 davon haben sich schon freiwillig dazu entschieden, beim EPD mitzumachen.

Die Pflicht sieht der Bundesrat nicht nur für Institutionen, sondern auch für Bürgerinnen und Bürger vor. Bei Privaten ist die Adaptionsrate noch schlechter: Im April hatten 19'481 Menschen in der Schweiz ein EPD gelöst – die allermeisten davon in der Romandie. Laut unserem Schwestermagazin 'Medinside' wurden in der Deutschschweiz 2800 Dossiers eröffnet, im Tessin lediglich 600.