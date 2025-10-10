Stadt Zug gründet eigene IT-Firma

Medien-Login Onelog wird eingestellt
Die grossen Schweizer Medienhäuser geben ihren Login-Dienst auf. Sie wollen stattdessen bei der Werbevermarktung zusammenspannen.
Der elektronische Lernfahrausweis ist vorerst eine Ergänzung des gedruckten Dokuments. Der Kanton benötigt für die Ausstellung einen gültigen physischen Lernfahrausweis.
Die freihändigen Vergaben für Cloud-Dienstleistungen der Bundesverwaltung könnten ein juristisches Nachspiel haben. Der IT-Dienstleister Infomaniak hat eine Beschwerde eingereicht.
Der Cloud-Service von Microsoft könne rechtskonform eingesetzt werden, so die Kantonsregierung. Die Bedenken von Datenschützern teile man nicht.