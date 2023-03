Starkes 2022 für Adnovum

Das Schweizer Software-Unternehmen Adnovum meldet ein erfolgreiches Geschäftsjahr 2022. Der Umsatz ist um 20% auf 110 Millionen Franken gestiegen. Zum Gewinn äussert sich Adnovum nicht.

Das Umsatzwachstum sei einerseits auf ein erweitertes Angebot als auch schlicht auf die wachsende Zahl von Mitarbeitenden zurückzuführen, teilt das Unternehmen mit. Im vergangenen Jahr habe man über 150 neue Fachkräfte rekrutiert, knapp die Hälfte davon in der Schweiz. Allerdings muss es gleichzeitig auch einige Abgänge gegeben haben. Per Ende Jahr beschäftigte die Gruppe an ihren 7 Standorten 650 Mitarbeitende, 10% mehr als 2021. Netto sind also rund 60 Mitarbeitende hinzugekommen.

Beim Ausbau des Portfolios setzte Adnovum sein Hauptaugenmerk auf den Bereich Security. Neben Identity- und Access-Management-Lösungen sowie Cybersecurity Assessments bietet man neu auch Penetrationstests, Phishing-Simulationen, Security Trainings und Ransomware-Schutz an. Ebenfalls neu ist das Angebot für KMU, einen Chief-Information-Security-Officer-as-a-Service bei Adnovum zu mieten (CISOaaS).

Im laufenden Jahr erhoffen sich die Zürcher durch das Inkrafttreten des neuen Datenschutzgesetzes ( revDSG ) in der Schweiz am 1. September 2023 neuen Schub im Security-Geschäft. Unternehmen in der Schweiz müssen dann zusätzliche Bestimmungen zum Schutz persönlicher Daten erfüllen. Dies hat Auswirkungen auf die Anforderungen an IT-Systeme und interne Prozesse. Adnovum verfüge über ein auf Datenschutz spezialisiertes Team, wirbt das Unternehmen für sich selbst. Dieses könne Kunden bei der Umrüstung ihrer Systeme und der Anpassung ihrer Prozesse unterstützen. Zusätzlich will Adnovum neu auch einen Data Privacy Officer "as a Service" anbieten.