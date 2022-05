Accenture-Umfrage: Consumer wollen massenhaft ins Metaverse

Eigentlich gibt es "Das Metaverse" ja noch gar nicht, lediglich eine Reihe von kleinen Proto-Metaversen. Trotzdem würden Verbraucherinnen und Verbraucher gerne das Metaversum nützen, um mit Unternehmen in Kontakt zu treten, sagt Accenture aufgrund einer Umfrage unter gut 11'000 Menschen in 16 Ländern. Fast zwei Drittel der Befragten gaben demnach an, in den letzten 12 Monaten mindestens ein virtuelles Produkt oder eine Dienstleistung gekauft oder an einem virtuellen Event teilgenommen haben. 83% der Befragten seien daran interessiert, auch Einkäufe über das Metaverse zu tätigen. 42% sagten gemäss Accenture ausserdem, dass sie schon einmal mit einem Händler in der virtuellen Welt Kontakt aufgenommen haben, um sich beraten zu lassen, eine Zahlung zu tätigen oder das Warenangebot kennenzulernen.

"Noch stecken die kommerziellen Anwendungen des Metaverse in den Kinderschuhen, doch sie werden sich rasant entwickeln, nicht zuletzt, weil Verbraucher dies bereits heute erwarten. Erfolgreiche Marken arbeiten mit Verbrauchern und dem Metaverse-Ökosystem zusammen, um digitale Produkte und Dienstleistungen zu entwickeln, die genau diese Erwartungen erfüllen", so das Fazit von David Holtmann, Geschäftsführer für Consumer Goods & Services bei Accenture in Deutschland, Österreich und der Schweiz. "Einzelhändler und Marken müssen umdenken und testen, was die neuen immersiven Möglichkeiten für ihre Kunden und letztendlich für ihr Geschäft bedeuten könnten. "Die Metaverse-Ära hat begonnen. Für konsumentennahe Unternehmen geht es nicht länger um die Frage, ob sie in das Metaverse investieren wollen, sondern wie."

Wenn Unternehmen nicht schon jetzt in ihre "Metaverse-Fähigkeiten" investieren, so Accenture, würden sie Gefahr laufen, den Anschluss zu verlieren.

Für die Studie wurden online 11'311 Menschen aus Brasilien, Kanada, Chile, China, Frankreich, Deutschland, Indien, Indonesien, Italien, Singapur, Spanien, Schweden, den VAE, Grossbritannien, den USA und Vietnam befragt. Die Stichprobe war laut Accenture repräsentativ.