Sunrise schaltet 2G ab, 3G bis spätestens 2026

Die Tage von 2G-Mobilfunk sind gezählt. Sunrise betreibt die Mobilfunktechnologie der zweiten Generation nur noch bis Ende 2022 und schaltet sie danach aus, wie der zweitgrösste Telekomkonzern ankündigt. Swisscom hatte ihr 2G-Netz bereits im Frühjahr 2021 abgeschaltet, Salt ebenso.

"Wir haben zugunsten unserer Kundinnen und Kunden den Wechsel auf eine moderne Mobilfunkgeneration bewusst flexibler gestaltet", so Sunrise-Chef André Krause in einer Mitteilung. 2G-Verbindungen würden heute aber praktisch nicht mehr benötigt – von der Abschaltung seien Kunden nur in Einzelfällen betroffen.