Swisscom und Innflow lancieren zwei Schweizer KIs

Swisscom will ihr Nearshoring ausbauen
Der Telko will an den Niederlassungen in Riga und Rotterdam zusätzliche IT-Stellen schaffen. Die Schweiz soll jedoch der grösste Informatikstandort bleiben.
Das Finanzdepartement will seine in die Jahre gekommene VPN-Infrastruktur durch einen Zero Trust Network Access ersetzen. Dafür nimmt er 11,3 Millionen Franken in die Hand.
Die Informatikdienste von Winterthur und Schaffhausen äussern sich zum RZ-Vorfall. Weisses Pulver auf den Geräten sorgte für einen Millionenschaden.
Im Zürcher Kantonsrat sorgte der Auftrag an Epic erneut für eine Debatte. Der Konkurrent Cistec hat inzwischen Beschwerde eingelegt.