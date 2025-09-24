Swisscom und Innflow lancieren zwei Schweizer KIs

Am gleichen Tag, aber unabhängig voneinander, haben Swisscom und das Rotkreuzer Unternehmen Innflow neue KIs angekündigt, die beide durch Swissness Kunden anlocken sollen.

Das Tool MyAI bietet laut Swisscom Funktionen von Texterstellung über Datenanalyse bis hin zu Bildgenerierung. Bei der Entwicklung habe man auf Datenschutz, Transparenz und eine klare Ausrichtung auf die Bedürfnisse der Schweizer Bevölkerung.

MyAI basiert auf dem Sprachmodell Claude 4 Sonnet, so Swisscom. Im Unterschied zu internationalen Plattformen garantiere Swisscom, dass Nutzerdaten nicht für das Training von Sprachmodellen, Profiling-Zwecke oder zur Weiterverarbeitung bei Dritten verwendet werden. Gehostet wird die KI aber nicht von Swisscom, sondern von AWS. Wegen dem US-Cloud Act könnte AWS einen allfälligen durch US-Behörden verlangten Datenzugriff ebenso wenig ablehnen wie Microsoft.

Das Rotkreuzer Unternehmen Innflow verspricht, dass sein Sprachmodell Secure LLM vollständig auf souveräner Infrastruktur in der Schweiz betrieben werde. Die Infrastruktur werde von Innflow selbst kontrolliert, auf Wunsch könnten Unternehmen das Sprachmodell auch selbst betreiben. Secure LLM soll Daten der Kundenunternehmen verarbeiten und sei nicht öffentlich zugänglich. Es biete damit eine klar geregelte Verarbeitungskontrolle und DSGVO-Konformität.

Innflow beschäftigt rund 150 Mitarbeitende und ist hauptsächlich auf SAP-Dienstleistungen spezialisiert.