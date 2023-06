Swissmedic vergibt IT-Rahmenverträge über 57 Millionen Franken

Bei Swissmedic soll die Digitalisierung Einzug halten. Die Schweizer Zulassungs- und Kontrollbehörde für Medizin spricht dafür gerade Aufträge in Millionenhöhe. Der neuste Zuschlag erfolgte für Entwicklung und Betrieb an IBM und Zühlke. Der US-Konzern erhält einen 5 Jahre gültigen Rahmenvertrag über 51 Millionen Franken, die IT-Firma mit Sitz in Schlieren für 47 Millionen. Swissmedic kann nach Bedarf Leistungen beziehen.

Die beiden Firmen werden Software-Entwicklung sowie Wartung und Support in der digitalen Transformation von Swissmedic sicherstellen. Zeitgleich hat die Firma Data Migration Services einen Rahmenvertrag über 6 Millionen erhalten. Sie soll Leistungen für Applikations- und Datenmigration erbringen. Insgesamt beläuft sich die maximale Gesamtsumme der Rahmenverträge auf 57 Millionen Franken.

Die Ausschreibung für die nun vergebenen Entwicklungs- und Migrationsleistungen war im April publiziert worden. Mehr als die Hälfte des Bedarfs sah Swissmedic in den Bereichen "Application-Engineering (Nearshore)" mit 10'000 Personentagen, "Application Engineering (Schweiz)" mit 5000 Personentagen, Scrum-Master (3300) und Software-Architekt (3080).

Die Zuschläge gehören in die Strategie des Bundesrates. Dieser hatte beschlossen, dass sich die Arzneimittelbehörde modernster digitaler Technologie bedienen soll.