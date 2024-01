Syracom Schweiz wird zu ACG Advisors

Man setze seine Erfolgsgeschichte mit einer strategischen Partnerschaft und unter neuem Namen fort, schreibt der IT- und Management-Berater Syracom Schweiz in einer Mitteilung. Künftig wird er als ACG Advisors am Markt auftreten und dabei auf einen neuen Investor zählen.

Verwaltungsrat und Aktionäre hätten beschlossen, einen strategischen Partner auszusuchen, der weiteres Wachstum unterstützen könne. Dabei habe man sich für die ACG Holding entschieden, so die Mitteilung. Hinter ACG steht der Finanzinvestor Marondo Capital.

"Marondo verfolgt eine langfristige, unternehmerische Perspektive", sagt Lars Baumann, der seit 2015 Geschäftsführer von Syracom Schweiz ist. Am Telefon erklärt er, dass das Portfolio von ACG in Deutschland das hauseigene Angebot gut ergänze. Mit dem neuen Investor habe man auch die Möglichkeit anorganisch weiterzuwachsen, so Baumann