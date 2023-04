Twitter Inc. heisst jetzt X Corp.

herausgefunden hat, haben Anwälte der Firma im Zuge eines Gerichtsprozesses bekanntgegeben, dass "Twitter Inc. mit X Corp ver­schmolzen wurde und nicht mehr existiert". Das neue Unternehmen, das zu einer der X Holdings Corp von Elon Musk gehört, soll nun die "Rechtsnachfolge" bilden. Twitter Inc., das Unternehmen hinter der gleichnamigen Plattform, existiert nicht mehr. Wie 'Slate' herausgefunden hat, haben Anwälte der Firma im Zuge eines Gerichtsprozesses bekanntgegeben, dass "Twitter Inc. mit X Corp ver­schmolzen wurde und nicht mehr existiert". Das neue Unternehmen, das zu einer der X Holdings Corp von Elon Musk gehört, soll nun die "Rechtsnachfolge" bilden.

Die Fusion wurde noch nicht öffentlich bekannt gegeben und auch Twitter hat sich bis jetzt nicht dazu geäussert. Im April 2022 gründete Musk im Zuge der Twitter-Übernahme 3 Holdinggesellschaften in Delaware. Eine davon sollte mit Twitter fusionieren, aber den eigenen Namen und die Unternehmens­struk­tur beibehalten. Eine weitere Holding sollte demnach als Muttergesellschaft des fusionierten Unternehmens fungieren und eine dritte sollte ein Darlehen im Wert von 13 Milliarden Dollar übernehmen, das Musk für den 44-Milliarden-Dollar-Kauf erhalten hat.

Nun scheint sich dieser Plan jedoch geändert zu haben. Wie 'Slate' berichtet, soll Musk am 9. März 2023 zwei neue Unternehmen angemeldet haben: X Holdings Corp. und X Corp. Zudem beantragte er die Zusammenlegung einer seiner 3 Holdinggesellschaften mit X Holdings Corp sowie diejenige von Twitter Inc. mit X Corp. Die Fusion bedeutet, dass Twitter Inc. als Unter­nehmen praktisch nicht mehr existiert. Die Firma gehört jetzt zu X Corp., deren Muttergesellschaft die 2 Millionen Dollar teure X Holdings Corp. ist.