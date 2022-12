Vantage will RZ in Winterthur weiter ausbauen

Das Vantage-Rechenzentrum In Winterthur-Neuhegi soll weiter wachsen. Das berichtet der ' Landbote ' (Paywall). Wie Wolfgang Zepf von Vantage zur Zeitung sagt, soll in den nächsten sechs bis neun Monaten der erste Anbau folgen. Und sobald man von den Kunden das "Go" erhalte, folgten die beiden nächsten Ausbauschritte, so Zepf.

Für den letzten davon hat Vantage nun laut 'Landbote' das entsprechende Baugesuch eingereicht. Weil auf einer ehemaligen Sand- und Kiesgrube gebaut wird, muss laut Zepf zunächst planiert werden. Anschliessend würden Betonpfeiler im Boden versenkt, um das Fundament zu stabilisieren. Teil des Baugesuchs sei auch ein 120'000-Liter-Tank für den Diesel, der Stromausfälle überbrückt.

Aktuell verbraucht das RZ in Winterthur-Neuhegi 8 Megawatt an Leistung. Künftig sind es deren 40, das sei halb so viel, wie die ganze Stadt Winterthur verbraucht, so der 'Landbote'.