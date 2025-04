"Wer die IS-H-Ablösung nicht frühzeitig plant, riskiert Störungen"

Silvio Frey

Silvio Frey ist Senior Manager und Experte für Digital Health bei Detecon International. Er besitzt mehr als 20-jährige Erfahrung im Gesundheitsbereich, unter anderem als Head of Digital Health Solutions bei der Schweizerischen Post. Als Vorstandsmitglied der IG eHealth leitet er das Ressort Strategieentwicklung. Frey absolvierte den Executive MBA in Business Engineering an der Universität St. Gallen. Als Hochschuldozent ist er unter anderem an der Universität Bern tätig.