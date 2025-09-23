Zürcher Anybotics erhält weitere 127 Millionen Euro

Der Roboter-Entwickler Anybotics sammelt in einer Finanzierungsrunde weitere 127 Millionen Euro ein. Wie das Zürcher Unternehmen mitteilt, stammt das Geld unter anderem vom Londoner Climate Investment.

Die Briten schliessen sich der bestehenden Investorengruppe aus Aramco Ventures, Bessemer Venture Partners, NGP Capital, Qualcomm Ventures, Supernova Invest, Swisscom Ventures, TDK Ventures und Walden Catalyst Ventures an. "Wir freuen uns, Climate Investment in unserer Investorengruppe willkommen zu heissen", so Anybotics-Mitgründer und CEO Péter Fankhauser. "Ihre tiefgreifende Branchenexpertise und starkes Netzwerk industrieller Partner werden von unschätzbarem Wert sein, während wir unsere Aktivitäten ausbauen und weiterhin autonome Robotik-Inspektionslösungen für Kunden weltweit liefern."

Anybotics plant nun, das Geld für die weitere Internationalisierung des Geschäfts und die Produktentwicklung zu verwenden. Wie es in der Mitteilung heisst, soll im nächsten Jahr das neue Robotermodell Anymal X auf den Markt kommen. Es sei der weltweit erste zertifizierte Laufroboter für explosive Umgebungen.