Zürcher Anybotics erhält weitere 127 Millionen Euro

KI-Startup Veezoo sammelt 6 Millionen ein
Das ETH-Spin-off will mit dem eingeworbenen Geld seine KI-Plattform weiterentwickeln und plant die Expansion nach Europa und in die Vereinigten Staaten.
Das rumänische Softwareunternehmen arbeitet schon seit 15 Jahren für Schweizer Kunden, war aber bisher noch nicht vor Ort vertreten.
Im Kanton Zürich sind schweizweit die meisten KI-Jobs ausgeschrieben. Das gilt auch für die Zürcher IT-Branche. Fast ein Viertel aller nationalen Stellen sind hier vakant.
Eine neue nationale Initiative will mit KI-gestützten Modellen die Diagnose und Behandlung von Krebspatientinnen und -patienten verbessern. Der Informatikprofessor Gunnar Rätsch erklärt im Interview, welche Rolle die ETH Zürich dabei spielen wird.